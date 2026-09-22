Очередное звено гребаной цепи

Характеристика этого документа как «санкций из ада» – избыточна. Однако и недооценивать его нельзя, поскольку закон стал частью сложной нормативно-правовой «паутины».
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