Гросси назвал проблемы с водоснабжением угрожающим фактором для Запорожской АЭС

Реальной проблемой для ядерной безопасности Запорожской АЭС остается ряд факторов, в том числе проблемы с водоснабжением для охлаждения реактора, заявил глава МАГАЭС Рафаэль Гросси на встрече с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым в Калининграде.
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