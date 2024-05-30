Гросси назвал проблемы с водоснабжением угрожающим фактором для Запорожской АЭС

Реальной проблемой для ядерной безопасности Запорожской АЭС остается ряд факторов, в том числе проблемы с водоснабжением для охлаждения реактора, заявил глава МАГАЭС Рафаэль Гросси на встрече с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым в Калининграде.