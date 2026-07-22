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Царьград

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В Октябрьском округе восстановили проезд после паводка

В Октябрьском округе восстановили проезд после паводка

Специалисты Министерства транспорта Пермского края, а также сотрудники управления автомобильных дорог и транспорта продолжают работы по восстановлению мостов и дорог, повреждённых в результате дождевого паводка на территории Октябрьского округа.

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