В Октябрьском округе восстановили проезд после паводка

Специалисты Министерства транспорта Пермского края, а также сотрудники управления автомобильных дорог и транспорта продолжают работы по восстановлению мостов и дорог, повреждённых в результате дождевого паводка на территории Октябрьского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии