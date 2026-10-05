Юмор, который спасает день

Случается, что единственное спасение в тяжелый день — это добрая порция смеха. Специально для этого собрали самые уморительные картинки и комментарии из соцсетей, над которыми сами хохотали до упаду.
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