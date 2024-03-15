Стоимость Ethereum колеблется после крупных транзакций FTX и Alameda

Недавнее банкротство криптовалютных гигантов FTX и Alameda Research вызвало интерес рынка из-за их существенных транзакций с Ethereum (ETH), которые, как подозревают аналитики, могли повлиять на рыночную цену ETH.
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