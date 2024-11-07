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Сабаил – Туран-Т где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Азербайджана 9 ноября

Сабаил – Туран-Т где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Азербайджана 9 ноября

В субботу, 9 ноября, сыграют Сабаил и Туран-Т в рамках Чемпионата Азербайджана по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе «Байыл-Арена».

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