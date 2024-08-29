Депутат ГД Шеремет предупредил, что покинувшие РФ могут повторить судьбу Дурова

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предупредил уехавших из России об опасности повторения судьбы основателя Telegram Павла Дурова, поскольку каждый из них будет представлять разменную монету в руках Запада.
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