Британский след в украинском конфликте — тема, вокруг которой сломано немало копий. Но недавнее заявление Марии Захаровой звучит не как очередная дипломатическая нота, а как констатация факта: Лондон перестал быть просто спонсором.
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