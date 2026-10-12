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Зеленский подписал закон об образовании для уступок Венгрии

Зеленский подписал закон об образовании для уступок Венгрии

Запись в картотеке Верховной рады от 12 октября 2026 года подтверждает, что документ о правах национальных меньшинств в сфере образования получил подпись главы страны уже через несколько часов после голосования.

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