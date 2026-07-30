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Русская весна

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Армия России освободила Красноярское в ДНР, — Минобороны (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России освободила Красноярское в ДНР, — Минобороны (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России освободила Красноярское в ДНР, сообщили в Минобороны России. Бойцы группировки войск «Центр», в ходе решительного штурма выбили врага из населённого пункта и закрепили новый плацдарм для продвижения к Доброполью.

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