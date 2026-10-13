Look: Trailer full of french fries catches fire on Utah highway

Firefighters and a sheriff's deputy rushed to a stretch of Utah highway where a semi truck hauling a load of french fries caught fire.
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