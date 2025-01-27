Подсчитан наносимый России «серыми» майнерами урон

Ежегодно «серые» майнеры похищают в России электричества на 10 миллиардов рублей в год. Об этом заявил экономист, директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.
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