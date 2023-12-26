Отмеченный Владимиром Путиным комбат Трошин рассказал об освобождении Марьинки

Общение с Верховным главнокомандующим командир танкового батальона назвал большой честью.Командир танкового батальона Александр Трошин, которому Владимир Путин присвоил звание майора после освобождения Марьинки, рассказал об освобождении населенного пункта.
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