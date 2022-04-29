Україна. Після обстрілу (архівне фото) Пентагон: деякі російські частини залишають Маріуполь За американськими даними, сьогодні в Україні воюють 92 російські батальйонні тактичні групи За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь і рухаються на північний захід, незважаючи на те, що бої за місто продовжуються, заявив у четвер на закритому брифінгу для журналістів високопоставлений представник […] Сообщение Пентагон: деякі російські частини залишають Маріуполь появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.