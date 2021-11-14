Есть ли у тебя проблемы с QR-кодом, поможет узнать этот тест

Нынче QR-коды актуальны, как никогда. И пока весь мир ломает копья в спорах на их предмет, ИА UssurMedia предлагает выдохнуть, расслабиться и вспомнить, откуда взялся этот пиксельный квадратик.
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