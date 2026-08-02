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Русская весна

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США уступят лидерство в содействии Украине другим странам

США уступят лидерство в содействии Украине другим странам

Пентагон откажется от ведущей роли в помощи Украине, сообщает Politico. «Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, размещенном в Германии, которое координирует военную помощь Украине», — говорится в статье.

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