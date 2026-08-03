Минобороны Казахстана передислоцирует войска на учения 2026 года

Казахстан приступил к передислокации войск, техники и вооружения для учений «Батыл тойтарыс – 2026». Военные операции будут продолжаться в августе и сентябре, включая использование железнодорожных составов, автомобильных колонн и авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии