Военное обозрение

3 483 подписчика

Украина: на пути к краху военно-политической репутации Запада

Украина: на пути к краху военно-политической репутации Запада

Олег Нестеренко * – Председатель CCIE Перевод с французского. После биполярного мира, просуществовавшего с конца Второй мировой войны и вплоть до распада СССР в декабре 1991 года, актуальный конфликт на территории Украины является центром гравитации переходного процесса между двумя эпохами современной истории: старой – однополярной – длившейся … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх