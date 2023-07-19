Украина: на пути к краху военно-политической репутации Запада

Олег Нестеренко * – Председатель CCIE Перевод с французского. После биполярного мира, просуществовавшего с конца Второй мировой войны и вплоть до распада СССР в декабре 1991 года, актуальный конфликт на территории Украины является центром гравитации переходного процесса между двумя эпохами современной истории: старой – однополярной – длившейся … .