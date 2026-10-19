Four Salvadoran military with the international Gang Suppression Force in Haiti are missing after armed gangs ambushed their armored vehicle.
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