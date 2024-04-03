День Василия Теплого или Василия Капельника 4 апреля богат на природные приметы Анна РедькоСтаринный народный праздник Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник и Василий Солнечник тесно связан с православным торжеством, посвященным святому мученику Василию Анкирскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии