Премьер Грузии объявил о смене главы МИД

РИА Новости/Кирилл Зыков Действующий министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили не войдет в новый состав правительства, формируемый по итогам выборов, на этот пост выдвинута депутат Мака Бочоришвили.
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