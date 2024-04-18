Сегодня день освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков

18 апреля 1944 года соединения Приморской армии вошли в Балаклаву. Так было завершено блокирование немецких войск в юго-западной части полуострова, наши войска начали подготовку к решающему штурму севастопольского укрепрайона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)