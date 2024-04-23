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За рулем

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Интернет, друзья, цена — вот так мы выбираем себе машины

Интернет, друзья, цена — вот так мы выбираем себе машины

Исследование, проведенное СК «Росгосстрах» и банком «Открытие», показало, что большинство россиян, выбирая автомобиль, ориентируются на отзывы в интернете и рекомендации друзей, но окончательное решение принимается на основе трех основных критериев: стоимость, марка и класс машины.

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