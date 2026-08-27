Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с критикой зрителей на канале RTL. Женщина обвинила Мерца в нарушении присяги из-за сокращений в здравоохранении, а мужчина упрекнул в отсутствии поддержки семей.
Канцлер Германии Мерц вступил в спор с врачом на телепередаче
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Короче, не на один вопрос Мерц конкретно и обосновано не ответил, а вот наболевшие вопросы населения его страны ему показались слишком жёсткие. Удивительно, что такой "политик" делает во власти? Или Мерц считает украинцев своими гражданами, а немцы со своими вопросами должны обращаться к Зеленскому? В удивительное время живут европейцы, где всё похоже в их странах на страшную сказку.
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