Канцлер Германии Мерц вступил в спор с врачом на телепередаче

Svetlana Kuzmina

Короче, не на один вопрос Мерц конкретно и обосновано не ответил, а вот наболевшие вопросы населения его страны ему показались слишком жёсткие. Удивительно, что такой "политик" делает во власти? Или Мерц считает украинцев своими гражданами, а немцы со своими вопросами должны обращаться к Зеленскому? В удивительное время живут европейцы, где всё похоже в их странах на страшную сказку.