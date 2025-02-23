Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил кинопрокат в России

За выходные картина собрала 250,8 миллиона рублей Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта второй раз возглавила кинопрокат, сумев заработать 250,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.