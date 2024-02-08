Снег и метели обрушатся на Челябинскую область после короткого затишья

На Южном Урале продлили экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, после короткого затишья синоптики снова предупреждают о неблагоприятных и опасных метеоявлениях.