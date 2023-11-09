Посольство РФ: обвинения США о дезинформации России в Латинской Америке ложны

В посольстве России в Мексике назвали беспочвенными обвинения Государственного департамента США о том, что российские власти якобы ведут кампанию по дезинформации стран Латинской Америки, передает РИА Новости.
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