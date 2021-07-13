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Советский Союз в 1981 году

Советский Союз в 1981 году

Последние 10 лет жизни большой и великой страны.Девочки на уроке хореографии. Придорожный ремонт. Празднование Дня труда.

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Семен Семеныч
Почему фейк? Так было.
Валера Юшков
А ведь счастье было.
Элеонора Коган
Счастливое время было. Были молоды и счастливы и уверены в завтрашнем дне.
Ингерман Ланская
и в 91-м это завтрашнее Дно накатило!!
Анатолий Дрокин
Были уверенны в завтрашнем дне что опять стоять в очереди за дефицитом .Когда купил все такие счастливые .
Элеонора Коган
Да, было и такое, но всё равно было хорошо.
Алексей Смирнов
Это какого же дефицита Вам постоянно не хватало?
Михаил Рынденков
Мозгов.
Александр И
А что это за праздник - День Труда?
Юрий Баканов
Какое прекрасное было время!
Яков1 Блюмкин
Мне было всего 47! Хочу в 81-й! Хоть в "Крокодиле" рисовали и писали другое. Которое тоже было. Всякое бывало. Кто что ищет, тот то и находит. Кто ищет тот всегда найдет.
александр арзамасцев
ЖАЛЬ НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ НЕ ВИДЕЛИ ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ!!!!!
Ингерман Ланская
они счастливее нас - они не видели Этого убожества
Ингерман Ланская
страна катилась в пропасть!!

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