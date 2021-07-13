Советский Союз в 1981 году

Любители историиДом/ДачаСоветский Союз в 1981 годуПоследние 10 лет жизни большой и великой страны.Девочки на уроке хореографии. Придорожный ремонт. Празднование Дня труда.Вернуться к статье147НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСемен СеменычПочему фейк? Так было.Валера ЮшковА ведь счастье было.Элеонора КоганСчастливое время было. Были молоды и счастливы и уверены в завтрашнем дне.Ингерман Ланскаяи в 91-м это завтрашнее Дно накатило!!Анатолий ДрокинБыли уверенны в завтрашнем дне что опять стоять в очереди за дефицитом .Когда купил все такие счастливые .Элеонора КоганДа, было и такое, но всё равно было хорошо.Алексей СмирновЭто какого же дефицита Вам постоянно не хватало?Михаил РынденковМозгов.Александр ИА что это за праздник - День Труда?Юрий БакановКакое прекрасное было время!Яков1 БлюмкинМне было всего 47! Хочу в 81-й! Хоть в "Крокодиле" рисовали и писали другое. Которое тоже было. Всякое бывало. Кто что ищет, тот то и находит. Кто ищет тот всегда найдет.александр арзамасцевЖАЛЬ НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ НЕ ВИДЕЛИ ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ!!!!!Ингерман Ланскаяони счастливее нас - они не видели Этого убожестваИнгерман Ланскаястрана катилась в пропасть!!Комментировать
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