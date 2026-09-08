Merkel's heart bled after the victory of the AFD in Saxony-Anhalt

Former Chancellor Angela Merkel expressed dissatisfaction with the strong results of the Alternative for Germany party in the elections to the Landtag of Saxony-Anhalt.
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