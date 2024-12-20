Страны-члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

Страны-члены Европейского Союза (ЕС) обсуждают вопрос отправки на Украину миротворцев после прекращения боевых действий, однако речи об объединении военных под флагом Североатлантического альянса (НАТО) не идет.
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