Глава МО Южной Кореи пригрозил возмездием за вторжение Пхеньяна в страну

Глава Министерства обороны Республики Корея Син Вон Сик выступил с угрозой возмездия всем странам, которые оказывали помощь в рамках Корейской войны государствам в том случае, если они примут решение в пользу поддержки Пхеньяна при «новом вторжении» на территории Южной Кореи.