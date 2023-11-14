Глава МО Южной Кореи пригрозил возмездием за вторжение Пхеньяна в страну

Глава Министерства обороны Республики Корея Син Вон Сик выступил с угрозой возмездия всем странам, которые оказывали помощь в рамках Корейской войны государствам в том случае, если они примут решение в пользу поддержки Пхеньяна при «новом вторжении» на территории Южной Кореи.
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