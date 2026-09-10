Врач Белоусова: даже маленькие дозы газировки могут привести к набору веса

Даже в небольших количествах сладкие газированные напитки могут вызвать резкий набор веса у людей с низкой физической активностью.
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