На одной экзопланете происходит что-то странное

Не все астрономические обсерватории способны обнаружить экзопланету в сотнях световых лет от нас. А тех обсерваторий, которые способны охарактеризовать атмосферу далекого мира и предположить, что внутри них происходят процессы термоядерного синтеза, еще меньше.
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