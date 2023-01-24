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На одной экзопланете происходит что-то странное

На одной экзопланете происходит что-то странное

﻿﻿Не все астрономические обсерватории способны обнаружить экзопланету в сотнях световых лет от нас. А тех обсерваторий, которые способны охарактеризовать атмосферу далекого мира и предположить, что внутри них происходят процессы термоядерного синтеза, еще меньше.

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