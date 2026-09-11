Артур Брукс назвал неожиданный признак настоящей дружбы

Профессор Гарварда Артур Брукс раскрыл, что настоящий друг не обязательно должен быть полезен. Важнее, чтобы связь держалась на привязанности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Генерал Гурулёв п...
- Израиль намерен з...
- "В Киев больше не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым