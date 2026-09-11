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Царьград

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Артур Брукс назвал неожиданный признак настоящей дружбы

Артур Брукс назвал неожиданный признак настоящей дружбы

Профессор Гарварда Артур Брукс раскрыл, что настоящий друг не обязательно должен быть полезен. Важнее, чтобы связь держалась на привязанности.

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