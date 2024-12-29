340 детей из ЛНР посетят Кремлевскую елку: праздник с Кириллом в Москве

Более 300 детей из Луганской Народной Республики отправятся на Кремлевскую елку в Москве. На сцене Государственного Кремлевского дворца будет показано представление "Новогоднее путешествие в Заполярье", а Патриаршая елка пройдет с участием Патриарха Кирилла.