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Царьград

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340 детей из ЛНР посетят Кремлевскую елку: праздник с Кириллом в Москве

340 детей из ЛНР посетят Кремлевскую елку: праздник с Кириллом в Москве

Более 300 детей из Луганской Народной Республики отправятся на Кремлевскую елку в Москве. На сцене Государственного Кремлевского дворца будет показано представление "Новогоднее путешествие в Заполярье", а Патриаршая елка пройдет с участием Патриарха Кирилла.

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