340 детей из ЛНР посетят Кремлевскую елку: праздник с Кириллом в Москве

Более 300 детей из Луганской Народной Республики отправятся на Кремлевскую елку в Москве. На сцене Государственного Кремлевского дворца будет показано представление "Новогоднее путешествие в Заполярье", а Патриаршая елка пройдет с участием Патриарха Кирилла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии