В Курске закрасили 24 надписи с рекламой наркотиков

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">В Курске в рамках проекта «Чистый город» и антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники администрации Центрального округа совместно с волонтёрами Курского колледжа управления провели рейды по удалению надписей с рекламой запрещённых веществ.