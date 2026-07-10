MetaX наращивает производство: спрос на ИИ-чипы превышает предложение

Китайский производитель GPU MetaX Integrated Circuits ускоряет масштабирование производства, поскольку «внутренний спрос на ИИ-вычисления значительно превышает предложение», при этом заказы клиентов уже простираются далеко на следующий год, заявила соучредитель и главный технический директор компании Пэн Ли (Peng Li).
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