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MetaX наращивает производство: спрос на ИИ-чипы превышает предложение

MetaX наращивает производство: спрос на ИИ-чипы превышает предложение

Китайский производитель GPU MetaX Integrated Circuits ускоряет масштабирование производства, поскольку «внутренний спрос на ИИ-вычисления значительно превышает предложение», при этом заказы клиентов уже простираются далеко на следующий год, заявила соучредитель и главный технический директор компании Пэн Ли (Peng Li).

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