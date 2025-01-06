Искусственный интеллект от Apple продолжает бессовестно врать

Функция Apple Intelligence, использующая искусственный интеллект для создания сводок уведомлений, подверглась критике со стороны BBC и «Репортеров без границ» за неполное и искаженное представление информации.
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