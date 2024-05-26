В Петербурге в мае существенно выросли цены на съемные квартиры

Аренда в Северной столице в ближайшее время может подорожать ещё на 10-15 процентов В мае средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла по сравнению с апрелем на 5,4 процента, до 35 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.