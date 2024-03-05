Придется менять: почему премьер-министр Литвы повторила предвыборный лозунг Путина

Невнимательность может стоить президентской гонки премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните. У кандидата на высший пост и действующего главы правительства республики нет никакой реальной причины подражать президенту России Владимиру Путину, но неловкий выбор предвыборного лозунга для предстоящих президентских выборов поставил всю ее кампанию в тупик.