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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Intel представила маленькие кулеры Laminar RM2 и RH2 — их получат покупатели чипов Core ...

Intel представила маленькие кулеры Laminar RM2 и RH2 — их получат покупатели чипов Core ...

Intel представила маленькие кулеры Laminar RM2 и RH2 — их получат покупатели чипов Core Ultra 200Компания Intel представила два новых компактных процессорных кулера, которые будут поставляться вместе с коробочными версиями настольных процессоров Core Ultra 200 без суффикса «K».

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