Потребовалась операция: Алана Мамаева получила серьезную травму на съемках шоу

Очередной экстремальный проект для ТВ стал серьезным испытанием для экс-супруги футолиста Фото: социальные сети Алана Мамаева, экс-супруга известного футболиста Павла Мамаева, внешне создает впечатление человека с отличной физической формой.
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