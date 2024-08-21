"Агрессивно себя ведут": мирный житель рассказал о прибытии в Харьковскую область англоязычных наемников

Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше© AP Photo / Michal Dyjuk Группы англоязычных наемников прибыли в Харьковскую область, к линии боевого соприкосновения, произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть его имя из соображений безопасности.