Политолог Минченко: Зеленский будет мешать карьере Фёдорова

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко выразил мнение, что Владимир Зеленский постарается помешать политической карьере экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова.
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