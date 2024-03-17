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Шакира: «Я на долгое время приостановила карьеру, чтобы Пике мог играть в футбол. Ради любви пришлось многим пожертвовать»

В 2024 году у колумбийской певицы выйдет альбом под названием Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут») – первый за 7 лет.

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