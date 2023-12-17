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В Орловской области установлена предельная стоимость работ по капремонту в многоквартирных домах

В Орловской области установлена предельная стоимость работ по капремонту в многоквартирных домах

Региональное правительство утвердило размер предельной стоимости отдельных видов услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год, которая может оплачиваться региональным оператором за счёт средств Фонда капитального ремонта.

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