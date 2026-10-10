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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» убрал надпись «Вперед, быки!» с газона перед игрой с «Зенитом». Силуэт животного остался заметен

«Краснодар» убрал изображение быка и надпись «Вперед, быки!» с газона « Ozon Арены » перед матчем 10-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Зенита ».

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