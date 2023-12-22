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Отправив экс-министра Абызова в колонию на 12 лет, суд конфисковал виллу в Италии

Отправив экс-министра Абызова в колонию на 12 лет, суд конфисковал виллу в Италии

Помимо этого, в доход РФ отойдет не только имущество фигуранта в России, включающее недвижимость, а также доли и акции в различных компаниях и наличность, но и множество участков земли в Италии с огородом, фруктовым садом и оливковыми рощамиГораздо более гуманным оказался приговор Преображенского суда Москвы, вынесенный экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, нежели просило дня него гособвинение.

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