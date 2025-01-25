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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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1 февральдән кайбер социаль түләүләр артачак

Балалы гаиләләр өчен кайбер социаль түләүләр 1 февральдән индексацияләнә. Бу хакта Санкт-Петербург дәүләт университетының хезмәт һәм социаль хокук кафедрасы доценты Фатыйма Ногайлиева «Прайм» агентлыгына сөйләгән.

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