1 февральдән кайбер социаль түләүләр артачак

Балалы гаиләләр өчен кайбер социаль түләүләр 1 февральдән индексацияләнә. Бу хакта Санкт-Петербург дәүләт университетының хезмәт һәм социаль хокук кафедрасы доценты Фатыйма Ногайлиева «Прайм» агентлыгына сөйләгән.
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