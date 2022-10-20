25 очков и 9 подборов Зайона Уильямсона помогли «Новому Орлеану» начать сезон с победы над «Бруклином»

«Новый Орлеан» начал сезон-22/23 с выездной победы над «Бруклином» – 130:108. В составе «Пеликанс» 25 очков, 9 подборов, 3 передачи и 4 перехвата на счету форварда Зайона Уильямсона.
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